Eyebright Medical Technology Aktie
ISIN: CNE1000041J5
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Eyebright Medical Technology (Beijing) A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Eyebright Medical Technology (Beijing) A wird sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,486 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,630 CNY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 28,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 552,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 429,5 Millionen CNY umgesetzt.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,80 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,40 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,80 Milliarden CNY, gegenüber 1,47 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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