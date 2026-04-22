Ausblick: Eyebright Medical Technology (Beijing) A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Eyebright Medical Technology (Beijing) A wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,240 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Eyebright Medical Technology (Beijing) A noch 0,370 CNY je Aktie eingenommen.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 24,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 334,8 Millionen CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 417,0 Millionen CNY aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,77 CNY je Aktie, gegenüber 2,05 CNY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,56 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,40 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at