Ausblick: EyePoint Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher

EyePoint Pharmaceuticals stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,930 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 0,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 76,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte EyePoint Pharmaceuticals einen Umsatz von 1,0 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,632 USD im Vergleich zu -3,170 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 1,7 Millionen USD, gegenüber 31,4 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net