Ausblick: EyePoint Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

EyePoint Pharmaceuticals lässt sich am 04.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird EyePoint Pharmaceuticals die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,748 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 91,46 Prozent auf 1,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte EyePoint Pharmaceuticals noch 11,6 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,033 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -2,320 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 31,8 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 43,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at