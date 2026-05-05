Ausblick: EyePoint Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

EyePoint Pharmaceuticals wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,805 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,650 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll EyePoint Pharmaceuticals in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 98,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 0,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 24,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,221 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,170 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,1 Millionen USD, gegenüber 31,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at