Ausblick: EZCORP stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

EZCORP wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,406 USD. Dies würde einem Zuwachs von 19,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem EZCORP 0,340 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll EZCORP in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 425,8 Millionen USD im Vergleich zu 311,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,98 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,42 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 1,65 Milliarden USD, gegenüber 1,27 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at