EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: EZCORP stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
EZCORP lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,403 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 390,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 27,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 306,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,57 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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