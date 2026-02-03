EZCORP Aktie

WKN: 882641 / ISIN: US3023011063

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: EZCORP zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

EZCORP wird am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,411 USD aus. Im letzten Jahr hatte EZCORP einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll EZCORP im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 361,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 320,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,82 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie, gegenüber 1,42 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,40 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

EZCORP Inc.

EZCORP Inc. 18,30

