Ausblick: F-Secure verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

F-Secure wird am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,040 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte F-Secure ebenfalls ein EPS von 0,040 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,09 Prozent auf 39,7 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,137 EUR je Aktie, gegenüber 0,130 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 156,0 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 145,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at