F-Secure Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DQKY / ISIN: FI4000519236
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: F-Secure verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
F-Secure wird am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,040 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte F-Secure ebenfalls ein EPS von 0,040 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,09 Prozent auf 39,7 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,137 EUR je Aktie, gegenüber 0,130 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 156,0 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 145,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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