F-Secure Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DQKY / ISIN: FI4000519236
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: F-Secure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
F-Secure lädt am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,028 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,35 Prozent auf 36,9 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,145 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 0,120 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 146,9 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 146,3 Millionen EUR.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu F-Secure Corporation Registered Shs
|
04.02.26
|Ausblick: F-Secure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: F-Secure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: F-Secure gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: F-Secure verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)