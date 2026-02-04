Ausblick: F-Secure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

F-Secure lädt am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,028 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,35 Prozent auf 36,9 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,145 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 0,120 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 146,9 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 146,3 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at