F-Secure Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DQKY / ISIN: FI4000519236

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: F-Secure zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

F-Secure wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,032 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll F-Secure mit einem Umsatz von insgesamt 36,9 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,54 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,148 EUR im Vergleich zu 0,130 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 155,5 Millionen EUR, gegenüber 145,7 Millionen EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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