F-Secure Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DQKY / ISIN: FI4000519236
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: F-Secure zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
F-Secure wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,032 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll F-Secure mit einem Umsatz von insgesamt 36,9 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,54 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,148 EUR im Vergleich zu 0,130 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 155,5 Millionen EUR, gegenüber 145,7 Millionen EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu F-Secure Corporation Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: F-Secure zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: F-Secure stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: F-Secure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: F-Secure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu F-Secure Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|F-Secure Corporation Registered Shs
|1,72
|-1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.