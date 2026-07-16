F-Secure Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DQKY / ISIN: FI4000519236
|
16.07.2026 07:01:06
Ausblick: F-Secure zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
F-Secure öffnet am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,035 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 EUR erwirtschaftet wurden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 39,9 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 8,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,9 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,146 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,130 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 156,3 Millionen EUR, gegenüber 145,7 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu F-Secure Corporation Registered Shs
|
16.07.26
|Ausblick: F-Secure zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: F-Secure stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: F-Secure zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: F-Secure stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: F-Secure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: F-Secure vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)