Ausblick: F5 Networks präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

F5 Networks wird am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,00 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,08 Prozent erhöht. Damals waren 3,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 780,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 834,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,49 USD im Vergleich zu 11,80 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 3,33 Milliarden USD, gegenüber 3,09 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at