Ausblick: F5 Networks stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

F5 Networks stellt am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,26 USD aus. Im letzten Jahr hatte F5 Networks einen Gewinn von 3,26 USD je Aktie eingefahren.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 884,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 810,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,33 USD im Vergleich zu 11,80 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,38 Milliarden USD, gegenüber 3,09 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at