Ausblick: F5 Networks stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

F5 Networks wird am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,66 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte F5 Networks ein EPS von 2,82 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 758,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 766,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 15,13 USD je Aktie, gegenüber 11,80 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,15 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at