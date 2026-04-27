F5 Networks Aktie
WKN: 922977 / ISIN: US3156161024
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: F5 Networks veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
F5 Networks stellt am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,46 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte F5 Networks noch 2,48 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 783,8 Millionen USD gegenüber 731,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 15,96 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 11,80 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,27 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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