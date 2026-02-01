Fabrinet Aktie

Fabrinet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q2S5 / ISIN: KYG3323L1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fabrinet legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fabrinet präsentiert in der am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,25 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fabrinet noch 2,38 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 29,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,08 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 833,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 13,21 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,17 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,37 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fabrinet

mehr Nachrichten

Analysen zu Fabrinet

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fabrinet 412,20 -0,31% Fabrinet

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:16 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:44 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13:07 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
31.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.01.26 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen