Ausblick: Fabrinet legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fabrinet präsentiert in der am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,25 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fabrinet noch 2,38 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 29,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,08 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 833,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 13,21 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,17 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,37 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at