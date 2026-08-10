Factorial Energ a Aktie
WKN DE: A42DCP / ISIN: US30347G1031
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Factorial Energy A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Factorial Energy A wird am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,040 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,190 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,250 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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