Factorial Energ a Aktie

Factorial Energ a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42DCP / ISIN: US30347G1031

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10.08.2026 07:01:06

Ausblick: Factorial Energy A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Factorial Energy A wird am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,040 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,190 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,250 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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