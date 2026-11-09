Factorial Energ a Aktie
WKN DE: A42DCP / ISIN: US30347G1031
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Factorial Energy A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Factorial Energy A lässt sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Factorial Energy A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,085 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Factorial Energy A mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,480 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,250 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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