Factset Research Systems Aktie

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WKN: 901629 / ISIN: US3030751057

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29.09.2026 07:01:06

Ausblick: Factset Research Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Factset Research Systems präsentiert in der am 30.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,35 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 629,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Factset Research Systems einen Umsatz von 596,9 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 17,85 USD, gegenüber 15,55 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 2,47 Milliarden USD im Vergleich zu 2,32 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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