Ausblick: Factset Research Systems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Factset Research Systems öffnet am 31.03.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,38 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Factset Research Systems 3,76 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,93 Prozent auf 604,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 570,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,47 USD, gegenüber 15,55 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 2,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,32 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at