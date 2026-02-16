Fagerhult Ab Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DTHW / ISIN: SE0010048884
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Fagerhult Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fagerhult Registered wird am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,578 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 92,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Fagerhult Registered 0,300 SEK je Aktie vermeldete.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Fagerhult Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,10 Milliarden SEK aus.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,97 SEK, gegenüber 2,01 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 7,92 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 8,31 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
