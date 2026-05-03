Fagerhult Ab Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2DTHW / ISIN: SE0010048884

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Fagerhult Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fagerhult Registered wird sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,365 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Fagerhult Registered einen Gewinn von 0,410 SEK je Aktie eingefahren.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,94 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Fagerhult Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,90 Milliarden SEK aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,07 SEK je Aktie, gegenüber 1,80 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,00 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 7,89 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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