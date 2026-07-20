Fagerhult Ab Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2DTHW / ISIN: SE0010048884

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20.07.2026 07:01:06

Ausblick: Fagerhult Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fagerhult Registered wird am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,130 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 50,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,260 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Fagerhult Registered nach den Prognosen von 5 Analysten 1,88 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,85 Milliarden SEK umgesetzt worden.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,779 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,80 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,75 Milliarden SEK, gegenüber 7,89 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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