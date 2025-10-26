Ausblick: Fagerhult Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fagerhult Registered stellt am 27.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,497 SEK je Aktie gegenüber 0,310 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Fagerhult Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,98 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,92 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 3,42 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,87 SEK je Aktie, gegenüber 2,01 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 7,90 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 8,31 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at