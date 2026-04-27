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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Fair Isaac präsentiert Quartalsergebnisse

Fair Isaac gibt am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 10,89 USD je Aktie gegenüber 6,59 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 26,36 Prozent auf 630,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 498,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 41,34 USD, gegenüber 26,54 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 2,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,99 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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