Ausblick: Fair Isaac stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fair Isaac wird am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,08 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fair Isaac noch 6,14 USD je Aktie eingenommen.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,94 Prozent auf 501,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 440,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 40,56 USD, während im vorherigen Jahr noch 26,54 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,44 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,99 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at