Fair Isaac Aktie
WKN: 873369 / ISIN: US3032501047
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Fair Isaac stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fair Isaac wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 11,76 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 7,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Fair Isaac soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 679,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 536,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 43,09 USD, gegenüber 26,54 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 2,56 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,99 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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