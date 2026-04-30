Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg Aktie

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WKN: 899676 / ISIN: CA3039011026

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30.04.2026 07:01:06

Ausblick: Fairfax Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fairfax Financial öffnet am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 36,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fairfax Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 62,67 CAD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 8,62 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 16,12 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 198,80 USD aus. Im Vorjahr waren 321,48 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 34,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 63,75 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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