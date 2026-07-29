Ausblick: Fairfax Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fairfax Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 85,41 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 92,24 CAD erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 9,37 Milliarden USD, was einem Umsatz von 15,97 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 206,79 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 321,48 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 34,36 Milliarden USD, gegenüber 63,75 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at