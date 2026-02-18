Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg Aktie

Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899676 / ISIN: CA3039011026

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fairfax Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fairfax Financial präsentiert in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 55,45 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fairfax Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 73,48 CAD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 7,62 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 14,42 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 209,09 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 237,57 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 33,33 Milliarden USD, gegenüber 55,83 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg

