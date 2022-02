Ausblick: Fairfax Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fairfax Financial wird am 10.02.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 44,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 32,68 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,75 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 17,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 133,44 USD im Vergleich zu 6,29 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 23,11 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 19,13 Milliarden USD.

