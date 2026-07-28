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Fannie Mae Aktie

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WKN: 856099 / ISIN: US3135861090

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,628 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) mit einem Umsatz von insgesamt 7,25 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 81,78 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,54 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,000 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 29,26 Milliarden USD, gegenüber 160,56 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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