Ausblick: Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,633 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 7,39 Milliarden USD gegenüber 39,75 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 81,41 Prozent.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,58 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 29,83 Milliarden USD, gegenüber 160,56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at