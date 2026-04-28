Fannie Mae Aktie
WKN: 856099 / ISIN: US3135861090
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,633 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 7,39 Milliarden USD gegenüber 39,75 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 81,41 Prozent.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,58 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 29,83 Milliarden USD, gegenüber 160,56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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