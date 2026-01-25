Ausblick: FANUC gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FANUC stellt am 26.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,145 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,83 Prozent erhöht. Damals waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,36 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,29 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,561 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,520 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 5,34 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,23 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at