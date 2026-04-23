Ausblick: FANUC legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FANUC wird am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,153 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll FANUC in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,555 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,520 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 5,41 Milliarden USD, gegenüber 5,23 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at