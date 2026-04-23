Ausblick: FANUC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FANUC wird am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 47,84 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte FANUC noch 47,92 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll FANUC nach den Prognosen von 9 Analysten 220,23 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 212,12 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 172,82 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 157,31 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 844,88 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 797,13 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at