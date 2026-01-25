FANUC CORPORATION Aktie

FANUC CORPORATION für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863731 / ISIN: JP3802400006

25.01.2026 07:01:06

Ausblick: FANUC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FANUC wird am 26.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 45,82 JPY gegenüber 35,22 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll FANUC 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 212,96 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte FANUC 197,05 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 175,48 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 157,31 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 835,52 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 797,13 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

FANUC CORPORATION 35,22 -0,40% FANUC CORPORATION

