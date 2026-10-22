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WKN: 863731 / ISIN: JP3802400006

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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: FANUC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FANUC wird am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 53,95 JPY aus. Im letzten Jahr hatte FANUC einen Gewinn von 44,98 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll FANUC im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 239,39 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 13,35 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 221,12 JPY, gegenüber 178,47 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 970,80 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 857,83 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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