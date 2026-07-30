Ausblick: FANUC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FANUC lässt sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FANUC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 51,03 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte FANUC 40,56 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll FANUC in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 233,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 196,36 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 213,18 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 178,47 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 949,54 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 857,83 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at