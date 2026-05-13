Faraday Future Intelligent Electric Aktie
WKN DE: A40L1K / ISIN: US3073598852
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Faraday Future Intelligent Electric gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Faraday Future Intelligent Electric präsentiert in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,410 USD. Das entspräche einem Verlust von 192,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,140 USD erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Faraday Future Intelligent Electric in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 81,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,190 USD je Aktie, gegenüber -3,140 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 15,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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