Ausblick: Faraday Future Intelligent Electric gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Faraday Future Intelligent Electric präsentiert in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,410 USD. Das entspräche einem Verlust von 192,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,140 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Faraday Future Intelligent Electric in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 81,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,190 USD je Aktie, gegenüber -3,140 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 15,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at