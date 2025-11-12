Faraday Future Intelligent Electric Aktie
Ausblick: Faraday Future Intelligent Electric stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Faraday Future Intelligent Electric lässt sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Faraday Future Intelligent Electric die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass Faraday Future Intelligent Electric im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -5,050 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Faraday Future Intelligent Electric mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2400 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,890 USD, gegenüber -19,610 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 0,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
