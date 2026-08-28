Farasis Energy Aktie

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WKN DE: A2QB40 / ISIN: CNE1000041T4

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28.08.2026 07:01:06

Ausblick: Farasis Energy (Gan Zhou) A legt Quartalsergebnis vor

Farasis Energy (Gan Zhou) A wird am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,050 CNY gegenüber -0,010 CNY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz liegt die Prognose von 1 Analyst bei 2,03 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 2,03 Milliarden CNY.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,270 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum -0,610 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,05 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 9,12 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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