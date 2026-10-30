Farasis Energy Aktie
WKN DE: A2QB40 / ISIN: CNE1000041T4
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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: Farasis Energy (Gan Zhou) A legt Quartalsergebnis vor
Farasis Energy (Gan Zhou) A präsentiert am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,080 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 55,56 Prozent erhöht. Damals waren -0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Farasis Energy (Gan Zhou) A mit einem Umsatz von insgesamt 2,98 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,21 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 35,00 Prozent gesteigert.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,500 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,610 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,90 Milliarden CNY, gegenüber 9,12 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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