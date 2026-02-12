Farmer Brothers Aktie

Farmer Brothers

WKN: 873769 / ISIN: US3076751086

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Farmer Brothers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Farmer Brothers präsentiert am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,085 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 90,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,585 USD im Vergleich zu -0,680 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 343,0 Millionen USD, gegenüber 342,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Farmer Brothers CoShs

Farmer Brothers CoShs 1,31

