Farmer Brothers Aktie
WKN: 873769 / ISIN: US3076751086
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: Farmer Brothers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Farmer Brothers präsentiert am 13.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,085 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 90,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,585 USD im Vergleich zu -0,680 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 343,0 Millionen USD, gegenüber 342,3 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Farmer Brothers CoShs
|
12.02.26
|Ausblick: Farmer Brothers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Farmer Brothers stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.09.25
|Ausblick: Farmer Brothers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Farmer Brothers CoShs
Aktien in diesem Artikel
|Farmer Brothers CoShs
|1,31
|-0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.