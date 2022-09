Ausblick: Farmer Brothers veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Farmer Brothers lädt am 01.09.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,330 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 37,50 Prozent verringert. Damals waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 110,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Verlust von -1,010 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,390 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 457,1 Millionen USD, gegenüber 397,9 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at