Farmer Mac Aktie

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WKN: 938456 / ISIN: US3131483063

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Farmer Mac informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Farmer Mac wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,20 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,44 USD erwirtschaftet worden.

Farmer Mac soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 57,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 286,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 20,70 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 16,62 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 480,8 Millionen USD, gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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