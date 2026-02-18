Farmer Mac Aktie

WKN: 938456 / ISIN: US3131483063

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Farmer Mac mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Farmer Mac wird am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,53 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,63 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 55,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 107,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 242,9 Millionen USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,58 USD, gegenüber 16,44 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 409,8 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 901,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

