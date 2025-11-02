Farmer Mac Aktie

Farmer Mac für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938456 / ISIN: US3131483063

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Farmer Mac präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Farmer Mac wird am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen, dass Farmer Mac für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,47 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,86 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 56,91 Prozent auf 101,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Farmer Mac noch 234,3 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,51 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 16,44 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 398,7 Millionen USD, gegenüber 901,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Farmer Mac 158,64 1,48% Farmer Mac

