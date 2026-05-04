Farmer Mac Aktie
WKN: 938456 / ISIN: US3131483063
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Farmer Mac stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Farmer Mac präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,44 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Farmer Mac noch 4,00 USD je Aktie eingenommen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 110,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 56,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 251,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,88 USD aus. Im Vorjahr waren 16,62 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 464,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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